اعتقال دون تهمة وتعذيب.. الأسرى الفلسطينيون والصرخة التي لا تُسمع

الاتصال بالعالم الخارجي، الفسحة القانونية أو حتى رؤية أشعة الشمس .. جميع ما سبق يندرج تحت قائمة المحظورات التي تُفرض على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حيث تكثُر الصرخات التي لا تُسمع ..

الأدلة على تطبيق قائمة المحظورات تلك كثيرة، بل إنها تتعدى حدود السجن وتصل إلى تدمير منازل المعتقلين ومن ثم مصادرة ممتلكاتهم الشخصية بما في ذلك الملابس والأحذية حتى، وذلك بحسب شهادات عدد من الأسرى المفرج عنهم والذين تحدث بعضهم لصحيفة إندبندنت البريطانية عن حجم المعاناة والألم في سجون قلّت فيها التهم الواضحة وكثرت حالات الاعتقال الإداري الذي يعني الاحتجاز دون تهمة أو حتى محاكمة وهو ما ادعت إسرائيل أنه "أداة لمكافحة الإرهاب لكن دون الكشف عن معلومات استخباراتية حساسة"، إلا أنه يمثل عقابا جماعيا بالنسبة للفلسطينيين، أما خبراء الأمم المتحدة فقد أدانوا تلك الممارسات ووصفوها بغير القانونية لأنها قد ترقى إلى مستوى الاحتجاز التعسفي.

الضرب الوحشي والتهديد بالقتل والاغتصاب واستخدام الكلاب البوليسية كل ذلك يحدث وسط صمت القانون الدولي والمتحدثين باسمه، فمظاهر التعذيب غزت السجون الإسرائيلية بل وازدادت بشكل كبير بعد هجوم ال7 من أكتوبر، حيث استشهد تقرير الصحيفة بشهادات عدد من المفرج عنهم مثل حنان البرغوثي التي قالت: "إن الاتصال بالعالم الخارجي قد انقطع تمامًا وإن 15 فردا من أفراد عائلتها رهن الاعتقال الإداري"، وهو الأمر الذي أكده المعتقلون المفرج عنهم في صفقة التبادل الأخيرة والذين أكدوا أن الأوضاع في السجون تدهورت وأصبحت أكثر سوءا بعد ذلك التاريخ.