"واشنطن بوست": قدرات حماس العسكرية لا تزال سليمة

ماذا بقي من قدرات حماس العسكرية؟ وماذا حققت العملية العسكرية الإسرائيلية من أهدافها في غزة حتى الآن؟ سؤالان قدم تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إجابة صادمة عنهما.. حماس ما زالت قوية.

التقرير أكد أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة لم تحقق حتى الآن هدفها الأهم، وهو التدمير الكامل لقدرات حماس العسكرية.

ويشكك التقرير بشدة في تمكن إسرائيل الآن، أو على المدى المنظور، من تدمير حماس، التي أكد أن قوتها تكمن في الآلاف من المقاتلين والقادة الذين ما زالوا في الميدان.. فضلًا عن شبكة الأنفاق التي يقول التقرير إن ثلثها على الأقل لم يمس حتى الآن، وهي أصول حماس العسكرية الأكثر أهمية، وفقًا للتقرير.

أما صواريخ حماس، التي ما زالت تدك الداخل الإسرائيلي، فإن التقرير يؤكد أنه ما زال لدى حماس الآلاف من الترسانة الصاروخية القابلة للزيادة، نظرًا لقدرة الحركة على تصنيعها محليًّا..

كل ذلك، إلى جانب الحاضنة الاجتماعية المتماسكة، يعني، وفقًا للتقرير، أن تدمير حماس ما زال هدفا إسرائيليًّا بعيد المنال.