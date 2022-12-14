قلق في إسرائيل على "البقرة المقدسة"

وضع لم تشهده إسرائيل من قبل قد نسميه أرباكًا أو خوفًا أو حتى حالة قلق من مستقبل إسرائيل والضفة وحتى المنطقة برمتها.. هذا الخوف والقلق تصاعدا مع الاقتراب مما يسمونه في إسرائيل "البقرة المقدسة"، والتي لا يمكن لأي كان المس بها وهي "الجيش الإسرائيلي".

فقد نجح بتسلئيل سموطرتش، وكذلك إيتمار بن غفير، في الحصول على شروطهما للائتلاف ليتحول حرس الحدود في الضفة تحت سيطرتهما والإدارة المدنية في مرمى سموطرتش والمستوطنين.

"جيش خاص لابن غفير في الضفة يشكل خطرًا أمنيًا على الجميع"، هكذا حذَّر وزير الأمن السابق بيني غانتس وخرج بحملة واسعة مدعومة من ضباط سابقين وقادة أحزاب ائتلاف حكومة لبيد- بينت السابقة، ودعم جماهيري، فتداعيات هذا الائتلاف أخطر من أي وقت مضى، بل رأى البعض أنها لا تشعل الوضع الأمني فحسب بل تضع أي تسوية سلمية مع الفلسطينيين في مهب الريح.

ولكن ليس كل الإسرائيليين مرعوبين أو قلقين، فهناك منهم من يرى ضوءًا بعيدًا في الأفق بل إنهم متفائلون على الرغم مما يحمله بن غفير وسموطرتش من مخاطر، ليس فقط على الجيش والضفة والقدس، ومستقبل الفلسطينيين، بل على الداخل الإسرائيلي.

ولكن في الوقت الراهن تبقى مسألة صلاحيات حزبي سموطرتش وبن غفير الواسعة في القدس والضفة، قنبلة موقوتة تهدد علاقات إسرائيل بالمجتمع الدولي برمته.

