مفاجأة مذهلة عن اسم فتاة روسية ورد في الوثائق الأمريكية المسربة.. من هي؟

دونباس ديفوشكا اسمٌ ضجّت به وسائل الإعلام الغربية .. فللإسم صلة بقضية الوثائق الأمريكية المسربة.

كشفت معلومات استخبارية أن حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي يدعى دونباس ديفوشكا أو فتاة دونباس وهو حساب يمجّد الجيش الروسي و يدعم موسكو لعب دوراً مهماً في انتشار الوثائق الاستخباراتية للبنتاغون في غرف الدردشة الغامضة عبر الانترنت.

لكن الصدمة كانت عندما تبيّن أن الناشطة دونباس ديفوشكا والتي تزعم أنها روسية تعيش في إقليم دونباس، هي أمريكية مُطلَّقة، تدعى سارة بيلز و تبلغ من العمر 37 عاماً، من نيوجيرسي، وفق ما ذكرته صحيفة التايمز البريطانية و الأهم من ذلك أنها كانت ضابطة صف سابقة في البحرية الأمريكية.

وقالت سارة لوسائل إعلامٍ إنها أُجبِرَت على مغادرة البحرية قبل عام بسبب آرائها اليسارية.. ونفت تورطها شخصياً في تسريب معلومات سرية