"إم كيو-9".. ما لا تعرفه عن المسيرة الأمريكية التي أسقطها الروس في البحر الأسود

MQ-9.. طائرة مسيرة أثار إسقاطها من قبل مقاتلات روسية في البحر الأسود غضب وصدمة أمريكا.. فما أهمية هذه المسيرة لدى الأمريكيين؟

بحسب صحيفة "نيويورك بوست"، فإنها المسيرة الأساسية لسلاح الجو الأمريكي؛ التي نفذت أشهر العمليات من اغتيال قاسم سليماني إلى أيمن الظواهري، وغيرها من العمليات الهامة في العراق وأفغانستان وسوريا.

تتميز المسيرة بقدرات فريدة تجعلها "طائرة المهام الخاصة"، فهي قادرة على تنفيذ الضربات والتنسيق والاستطلاع ضد أهداف "عالية القيمة" بدقة فائقة ويصل مداها إلى 1851 كيلومترا، مع قدرة تحليق على ارتفاعات تصل إلى 50 ألف قدم.

تحمل ما يصل إلى 16 صاروخًا من طراز هيلفاير، ويتكون طاقمها من طيار أساسي للتحكم في الطائرة، وطيار مساعد لتشغيل أجهزة الاستشعار والأسلحة، وطيار آخر لتنسيق المهمة عند الحاجة.

وتبقى نقطة ضعف هذه المسيرة هي تكلفتها الباهظة، إذ يقدر ثمنها بحوالي 32 مليون دولار؛ أي أنها أغلى ثمنًا من طائرة الهليكوبتر الهجومية "أباتشي"، كما أنها على ارتفاع متوسط تكون عرضة للرؤية والاستهداف.