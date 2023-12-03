خيام النازحين في غزة.. نكبة جديدة بالألوان

نكبة جديدة ولكن هذه المرة بالألوان..هكذا يصف هؤلاء الفلسطينيون ما حل بهم في خيام النزوح التي لجؤوا إليها بعد أن تركوا منازلهم شمال غزة، ويواجهون ظروف الحرب والطقس أيضاً.

الظروف القاسية التي يعيشها النازحون في هذه الخيام والتي تحولت لمنغص لأدق تفاصيل حياتهم اليومية حولتها الأمطار إلى معاناة لا توصف، مع غياب ما يقيهم من مياه الأمطار ووسائل التدفئة التي تخفف من برودة الطقس.

لا يخفي النازحون رعبهم من حلول الشتاء وخوفهم من مجهول ينتظر حياتهم التي يحاربون للاستمرار فيها دون أن يجدوا أي أفق لنهاية معاناتهم.