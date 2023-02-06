سنية بن سليمان .. مبدعة تونسية تطوّع الطين للفن وتحلم بالانتشار العالمي

وتقول سنية في حديث لـ"إرم نيوز" إنّ فقدان وظيفتها "كان بفعل فاعل" لكنها شكرت هذا الفاعل قائلة: "شكرا له لأنه أخرجني من منطقة الاسترخاء التي كنت فيها ولولا تلك الخطوة كان من المستحيل أن أفكّر على هذا النحو وكنت سأوجّل خلق مشروعي، وبالتالي فإنّ هذه الخطوة دفعتني وحفزتني لأن آخذ وقتي كاملا خلال فترة الحجر الصحي، وأن أصحو من غفوتي وأرجع إلى الحلم وإلى الفن".

وتضيف: "منذ الصغر كنت أعشق الفن وأحبّ الرسم وأحب الألوان والحياة، وأحب الرقص وكل الأشياء الجميلة، وقد بدأ الغرام افتراضيا حيث كنت أتابع مقاطع فيديو وصورا وأتساءل كيف يقومون بكل ذلك، وكنت في الأثناء أجمع الصور في جهاز حاسوبي وأقول سيأتي يوم أتعلم وأصبح قادرة على صنع أشياء مماثلة."