"الرهائن مقابل السـنوار".. إسرائيل تدرس مقترح صفقة مع حـماس

المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تبحث في الوقت الراهن، مقترحًا يقضي بعقد صفقة مع حماس، بموجبها تُطلق الحركة سراح عشرات الرهائن الإسرائيليين، مقابل ضمان خروج زعيمها العسكري، يحيى السنوار من قطاع غزة.

جاء ذلك في تقرير لقناة "الأخبار 12" العبرية، التي لم تذكر الجهة التي قدمت المقترح بالتحديد.

تقرير القناة قال إنه "بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في غزة، تتزايد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية بشأن مصير الرهائن لدى حماس، بعد دخول الحرب شهرها الثالث، لافتة إلى أن "الأجواء السائدة حاليًا هي أن كل يوم يمر يعني المزيد من الخطر الذي يهدد حياة الرهائن، ولا سيما عقب مقتل ثلاثة منهم الجمعة.