العائلات الإسرائيلية تواصل الضغط على حكومة نتنياهو لاستعادة أبنائها

تُسابق عائلات الأسرى والمفقودين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس، الزمن، وتواصل حملاتها الواسعة والضاغطة على حكومة نتنياهو أملاً في استعادة أبنائها البالغ عددهم نحو 130 شخصًا، وسط اشتداد الأحداث العسكرية.

وفي أحدث تحركاتها، باشرت تلك العائلات توقيع عريضة تطالب فيها صانعي القرار باتخاذ خطوات تضمن حماية أبنائهم وإعادتهم، وسط محاولات طمأنة يرونها غير كافية، كان قدمها عضو كابينت الحرب في الحكومة الإسرائيلية الوزير بيني غانتس، وأكد فيها حرصه على الاهتمام بمصير الأسرى والمفقودين.

ولا يقتصر الأمر على الإسرائيليين فحسب، ذلك أن من بين الأسرى والقتلى 22 أمريكيًا كانوا محط اهتمام بارز في تحركات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي وصل في اليوم السادس من الحرب إلى إسرائيل مع وفد مرافق للتنسيق حول موضوعات وملفات عدة.

بلينكن وفي كلمته إلى جانب نتنياهو، سعى هو الآخر إلى طمأنة عائلات الأسرى، بحرصه على إعادتهم، ما جعل بعض الأهالي يتنفسون الصعداء، فيما لم يعوّل آخرون كثيرًا على ذلك، وتتزايد خشيتهم من تعرض أبنائهم لخطر الضربات الجوية المتواصلة على غزة، ومن سيناريو حدوث حرب برية.

بانتظار أي تطور على ملف أبنائها، تحبس عائلات الأسرى والمفقودين أنفاسها، بينما تشتد وتيرة المواجهات العسكرية على أكثر من جبهة، ويشتد في الوقت نفسه الحراك السياسي والدبلوماسي حول العالم، والذي يأمل كثيرون ومن الأطراف كافة، أن يفضي إلى تهدئة توقف جنون الحرب ومآسيها.