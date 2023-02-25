تقرير: الإمارات خفضت وارداتها من الأسلحة 40% وباتت المُصدِر الرئيس في العالم العربي

سلطت وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على توقيع شركة إيدج الإماراتية عقدا بقيمة مليار دولار لبناء أسطول من السفن الحربية لأنغولا واتفاقية لتطوير أسلحة صغيرة للجيش الهندي.

وبحسب الباحث في معهد الشرق الأوسط بجامعة سنغافورة الوطنية جان لو سمعان، فإن الإمارات تَعتبِر صناعة الدفاع أداة لتعزيز اكتفائها الذاتي وتقليل اعتمادها على شركاء الأمن الغربيين وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

الوكالة الفرنسية كشفت في تقريرها أن الإمارات تمكنت من خفض وارداتها من الأسلحة بأكثر من 40% خلال العقد الماضي؛ مما نقلها من مرتبة ثالث أكبر مستورد عالميا إلى تاسع أكبر المستوردين بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

كما باتت الدولة الخليجية المصدر الرئيس للسلاح في العالم العربي وفقا لما نقلت الوكالة أيضًا عن جورج برجيزان، الباحث في مركز أبحاث "جريب" ومقره بروكسل.

وتحتل الإمارات حاليا المرتبة الـ18 بين أكبر مصدري الأسلحة في العالم، وهي ثالث أكبر مصدر في الشرق الأوسط بعد إسرائيل وتركيا، وفقا لمعهد أبحاث السلام.

هذا التطور اللافت توّج في السنوات الأخيرة بدخول شركة "إيدج" الإماراتية قائمة معهد أبحاث السلام لأكبر 25 شركة منتجة للأسلحة والخدمات العسكرية، وهي الشركة العربية الوحيدة التي تصل إلى هذه المرتبة وفي المراكز الأولى بمنطقة الشرق الأوسط.