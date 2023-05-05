ألمانيا تفتح تحقيقا في تسريب معلومات "حساسة" تتعلق بأمن زيلينسكي

تسريب معلومات شديدة الحساسية تتعلق بأمن الرئيس الأوكراني زيلينسكي يثير غضب كييف.

يأتي هذا التطور بعد نشر أحد عناصر الشرطة الألمانية عمدا، تفاصيل أمنية بشأن زيارة غير معلنة للرئيس الأوكراني إلى برلين.

ويبدو أن هذه التسريبات شكلت إحراجا للسلطات الألمانية، ودفعتها إلى فتح تحقيق بشبهة خيانة الأسرار.

قائدة شرطة العاصمة وجهت انتقادات لاذعة للشخص الذي سرب البيانات، معتبرة أن قيام فرد بتشويه سمعة الشرطة بطريقة مخزية "أمر لا يحتمل".

من جانبها، أعلنت مصادر حكومية أوكرانية عن "خيبة أمل عميقة" إزاء هذا العمل غير المسؤول.. فهل تشكل هذه التسريبات عائقا أمام الزيارة؟