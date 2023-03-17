صحيفة روسية تكشف: العثور على حطام المسيرة الأمريكية MQ-9

لا تزال تداعيات إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة MQ-9 في البحر الأسود مستمرة..

صحيفة "فوربست" الروسية، نقلت عن مصدر بوزارة الدفاع الروسية، قوله إن قوات البحرية عثرت على حطام المسيرة عن طريق روبوت مائي على بعد 60 كيلومترا من مدينة سيفاستوبول وعمق حوالي 900 متر في البحر الأسود.

المصدر أوضح أن "الموقع ليس بعيدا عن المنطقة التي يوجد فيها خط أنابيب غاز ساوث ستريم، وهناك سفينة حربية تتواجد هناك، حيث يخضع الموقع لحراسة مشددة".

الصحيفة الروسية نقلت عن المصدر قوله إن السلطات تبحث حاليًا عن آلية لرفع آمن لحطام الطائرة من قاع البحر، من أجل "الأجزاء الإلكترونية الداخلية للطائرة، وكذلك محركها".