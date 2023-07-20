مهمة جديدة في بيلاروسيا.. فاغنر ترعب الناتو

ما زالت مسألة تجمع قوات فاغنر في بيلاروسيا تمثل لغزا يحير الكثيرين.

يفغيني بريغوجين في ما بدا أنه أول فيديو له منذ أن قاد تمرداً قصير الأمد أواخر يونيو الماضي، أعلن أن مجموعة فاغنر لن تقاتل في الوقت الحالي في أوكرانيا.

بل ستبقى في بيلاروسيا لبعض الوقت لتحويل جيشها إلى الجيش الثاني في العالم..وكأن بريغوجين يردّ الجميل لبيلاروسيا التي دخلت وسيطاً بينه وبين بوتين.

"البهجة" الغربية بما شهدته موسكو من أحداث درامية أثناء تمرد بريغوجين، سرعان ما تحولت إلى شكوك وقلق، بعد تجمع مقاتلي فاغنر في بيلاروسيا بمباركة من بوتين، وكأن فاغنر كلّفت بمهمة جديدة.. فهل أصبحت شوكة في خاصرة الناتو الشرقية؟!

يعتقد البعض أن قوات فاغنر قد تستخدم لفتح جبهة جديدة في الحرب الأوكرانية أو مهاجمة دول الناتو الشرقية.

فبيلاروسيا تشترك في حدود ممتدة مع أوكرانيا وبولندا ولاتفيا، والأخيرتان عضوان في حلف الناتو. وهذا يجعلها موقعا استراتيجيا لقوات فاغنر، و يضع موسكو في موقف يسمح لها بضرب أهداف حيوية لحلف الناتو بسرعة، فقوات فاغنر يمكنها أن تهاجم المنطقة الحدودية في بولندا وليتوانيا "خلال ساعات".

وبالتالي، فإن التوتر هو سيد الموقف على الحدود البولندية البيلاروسية.ولطالما أعربت بولندا عن قلقها بشأن هذا التطور الخطير على حدودها ونقلت أكثر من ألف جندي إلى حدودها الشرقية، وحذرت من أن روسيا قد تستخدم قوات فاغنر لشن هجوم على دول الناتو الشرقية.

حتى الآن، من غير الواضح ما إذا كان بوتين يخطط بالفعل لاستخدام فاغنر لفتح جبهة جديدة في الحرب الأوكرانية أو مهاجمة دول الناتو الشرقية. لكن الواضح و الثابت أن وجود هذه القوات في بيلاروسيا يمثل تهديدًا خطيرًا للناتو، ويزيد من خطر اندلاع صراع أكبر في أوروبا.