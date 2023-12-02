تقرير: دعوات المشرعين الأمريكيين إلى وقف إطلاق النار في غزة ليست حقيقية

دعوات بعض السياسيين إلى "وقف إطلاق النار في غزة" ليست حقيقية.. هذا ما جاء في تقرير لموقع "ذي انترسبت".

التقرير بيّن أنه ومع اكتساب كلمة "وقف إطلاق النار" رواجًا، فإن إلقاء نظرة فاحصة على تصريحات بعض المشرعين الأمريكيين يثير تساؤلات حول ما إذا كانوا يدفعون بالفعل من أجل إنهاء العنف.

بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي، وفق الموقع، يربطون دعواتهم لوقف إطلاق النار بشروط مثل "إزالة حماس"، وهو ما يتماهى ظاهرياً مع المبرر الإسرائيلي لحملتها الوحشية ضد غزة، في حين يستخدم آخرون جملة "وقف إطلاق النار" في تصريحات غامضة تترك مجالاً للتأويل.

بيث ميلر من منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام"، التي قادت تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، قال إن "دعوات أعضاء الكونجرس التي تطالب بتغيير النظام في غزة قبل إنهاء القصف الإسرائيلي هي دعوات لتمديد وإطالة أمد الوضع الذي تقوم فيه إسرائيل بقتل الأطفال الفلسطينيين كل ساعة.

استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "بيانات من أجل التقدم" ذات الميول اليسارية، في أكتوبر، أظهر أن ٦٦ بالمئة من الناخبين الأمريكيين يؤيدون وقف إطلاق النار في غزة.

كما أظهر استطلاع آخر أجرته وكالة رويترز بعد شهر تقريبا من بداية الحرب أن ٦٨ بالمئة من المشاركين يؤيدون وقف إطلاق النار، بينما أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "يوجوف" بعد أيام من استطلاع رويترز أن ٢٠ بالمئة فقط من المشاركين يعارضون وقف إطلاق النار.

"ذي انترسبت" اعتبر أن استخدام كلمة "وقف إطلاق النار" في حد ذاته لا يدل بالضرورة على موقف المشرع الأمريكي، وهو أيضا يدل على فشل السياسيين في استخدام الكلمة بمعناها الحقيقي، كما بيّن التقرير أن مطلب التخلص من حماس يعكس التبرير الذي تقدمه إسرائيل للعنف والقتل.