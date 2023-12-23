حماس تستخدم المشافي قواعد عسكرية.. حضر الكلام وغابت الأدلة

مرت أسابيع على قضية الرأي العام التي أثارها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هارغاري حول استخدام حماس لخمسة مشاف كقواعد عسكرية، على رأسها مشفى الشفاء، فحضر الكلام وغاب الدليل.

نملك الأدلة الملموسة على أن حماس فعلت هذا لقصفنا، كلام لم يتجاوز مرحلة حبر على ورق، أو تجاوز هذا لكن دون فائدة، بعدما قدمت إسرائيل سلسلة صور ومقاطع فيديو قالت إنها لنقاط تحت المشفى وعلى أطرافه ، لكنها لم تكن مقنعة حتى لإعلام الحليف الأمريكي، الذي أظهر تحليل لإحدى صحفه وهي واشنطن بوست أن الأدلة التي قدمتها إسرائيل لم ترق إلى مستوى دليل فعلي على الاتهامات مستخدمة في هذا صور الأقمار الصناعية، حيث خلُص التحليل إلى أن الصور والبيانات للغرف المتصلة بشبكة الأنفاق التي اكتشفتها إسرائيل لم تظهر أي دليل على الاستخدام العسكري لهذه المستشفيات، ناهيك عن انعدام أي برهان حقيقي على أنه يمكن الوصول إلى هذه الأنفاق من داخل أجنحة أي مستشفى.

فهل تنجح إسرائيل بتقديم الأدلة بعد الآن، وهي التي فشل جنودها في التمييز بين أسماء عناصر الفصائل الفلسطينية وبين أسماء أيام الأسبوع؟