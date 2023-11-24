هل تمهد الهدنة الإنسانية لوقف حرب غزة؟‎

هدنة الأيام الأربعة.. التي وصفت بـ "التاريخية" تبعث الأمل بوقف مستدام لإطلاق النار بعد مرور شهر ونصف على حرب غزة، خاصةً مع وقفٍ للعمليات العسكرية، وإطلاقِ أسرى ومحتجزين، وإدخال قوافل إنسانية ومساعداتٍ إغاثية للقطاع المحاصر.

وبحسب محللين فإعلان التهدئة يعتبر "مؤشراً واضحاً على حجم الضغوط الدولية والإقليمية على الطرفين؛ من أجل وضع حد للمأساة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في غزة".

فالتصعيد الإسرائيلي بلغ حدوده القصوى، بتكلفة بشرية كبيرة، دون تحقيق أهدافه المعلنة، وبالتالي لم يعد بالإمكان الاستمرار في تجاهل الدعوات لوضع حد له، بعد سقوط أكثر من 14 ألف شخص بالقصف الإسرائيلي، فضلاً عن الدمار الواسع للمباني السكنية والبنية التحتية في القطاع.

وفيما يبشّر الوسطاء بقابلية الهدنة للتمديد، تؤكد إسرائيل على طابعها المؤقت، وأنها ستستأنف الحرب حتى تحقيق أهدافها، وأهمها تدمير حركة حماس بالكامل، وإعادة المحتجزين، إلا أنها عادت وأبدت استعدادها للتمديد مقابل إطلاق سراح إسرائيليين.

ويرى مراقبون أن التمسك بالحرب من ضمن عملية التفاوض، ولا يعني بالضرورة أن نتنياهو سيرفض وقف إطلاق النار إذا كان يلبي حاجات الجيش الإسرائيلي سواء كانت سياسية أو عملياتية.

وتذهب بعض القراءات إلى أن نتنياهو يحاول من خلال التمسك بخيار الحرب "دفع الوسطاء للضغط أكثر على حماس لتقديم تنازلات وتحديدًا في ملف المحتجزين، على نحو يحقق له نوعًا من الانتصار في مواجهة الضغوط الداخلية المتصاعدة".

أما دور الهدنة في إنهاء الحرب فيتوقف على مدى قناعة إسرائيل بصعوبة تحقيق أهدافها عسكريًا، واعتراف حماس بضرورة التنازل لتقليل خسائرها، فضلاً عن الضغوط من القوى الدولية على الطرفين.. وفي ظل هذه المعطيات يتوقع متابعون أن تتجه الأمور مع الوقت نحو خفض التصعيد.