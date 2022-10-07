"دجاجة" تتسبب بحالة طوارئ في قاعدة عسكرية

هل يخطر لكم أن مخلوقا مثل هذا.. سيتسبب بحالة طوارئ في قاعدة عسكرية!!

نعم حدث.. فهذه الدجاجة تم رصدها في حقل بالقرب من السياج الأمني للقاعدة في إسبانيا، والملفت أنها كانت مزودة بأجهزة استشعار وكاميرا.

وعندما وصلت عناصر الشرطة إلى الموقع تبين أن الدجاجة مقيدة في مكانها وتحمل ورقة كتب عليها "جامعة خيرونا، قسم دراسة الحيوانات"

لتكون المفاجأة الأكبر ظهور عالم أحياء أمام عناصر الشرطة، ليخبرهم أن الدجاجة البريئة هي جزء من تجربة علمية هدفها البحث عن نسر بونيلي.. وأفاد بأنه ليس لديه علم أنها منطقة عسكرية محظورة!!