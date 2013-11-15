فيديو..جولة سياحية مرعبة بالباص فوق منحدر جبلي

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كثيرا ما يسعى السياح إلى نوع خاص من السياحة التي تشبع رغباتهم بالمغامرة والشعور بالإثارة.

يظهر تسجيل فيديو سياحا يركبون حافلة تسير بهم في طريق متعرجة وضيقة جدا، بالكاد تتسع للحافلة وربما لدراجة هوائية تمر بجوارها، وذلك على ارتفاع 2000 متر.

وعند أحد المنعطفات تصبح الطريق ضيقة أكثر فيخرج مساعد السائق ليتولى عملية الإرشاد، كي لا يقع ما لا تحمد عقباه، سيما وأن ذلك سهل للغاية في ظل عدم وجود حاجز أمان يفصل بين الطريق والوادي السحيق، وهو ما يبدو أمرا متعمدا للمزيد من الإثارة.

على الرغم من المناظر الخلابة التي تخطف الأبصار في المكان، إلا أن الخوف يظل سيد الموقف، وإن بدا وكأن السياح في الفيديو غير مهتمين بالأمر، إذ كانت تتعالى ضحكاتهم وهم يلتقطون الصور.