تفاصيل هروب رئيس ديوان الوقف السني الأسبق في العراق سعد كمبش

انتشار أمني، اعتقالات، لجنة تحقيق.. كانت هذه تداعيات فرار رئيس ديوان الوقف السني الأسبق في العراق سعد كمبش، من مركز أمني داخل المنطقة الخضراء في بغداد شديدة التحصين.. وهو ما استدعى استنفارًا أمنيًا ورسميًا.

القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية كشفت بعضًا من تفاصيل الهروب الغامض.

فرّ "كمبش" عقبَ زيارة تلقاها وقت الإفطار من النائب أسماء حميد كمبش.

وتلقَّى المسؤول الأسبق مساعدة من 3 أشخاص، ليجد سيارتين كانتا بانتظاره خلف المركز الأمني، ونقلتاه إلى جهة مجهولة.

الأجهزة المختصة قالت إنها وضعت يدها على وثائق وأدلة، وإنها اعتقلت ضباطًا وكلَّ مَنْ له علاقة بعملية الهروب.

و"كمبش" محكوم عليه بالسجن المشدد 4 أعوام بعد إدانته بملفات فساد.