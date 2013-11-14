شاكيرا: الولادة أسهل من إصدار ألبوم جديد

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صرحت المطربة الكولومبية شاكيرا، بأنها ترى أن إنجاب طفل أسهل من إصدار ألبوم جديد، حيث قالت: "الولادة لم تستغرق وقتاً طويلاً بعكس طرح ألبوم جديد".

واعترفت شاكيرا في إحدى المقابلات بأن ابنها ميلان، من صديقها لاعب برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه، غير حياتها بالكامل رغم أنها لم تعلق نشاطها الفني.

وأكدت أنها ترى بأن الحظ يحالفها بوجود أناس يتفهمون طبيعة عملها ويساعدونها لكي تصبح حياتها أفضل، مبينة أنها تحاول دوماً أن تضفي حالة من البساطة على حياتها، حيث أنها كانت قبل ولادة ميلان تقوم بكل شيء بنفسها، ولكنها الآن توكل بعض المهام إلى الآخرين لأنها لا يمكنها السيطرة على كل شيء في آنٍ واحد.

وأشارت المطربة إلى أنها بعد ولادة ابنها ازداد تعاطفها مع الأطفال، وهو ما جعلها تواصل دعم مؤسستها الخيرية "الأقدام الحافية" التي تساعد الأطفال الفقراء في كولومبيا، وبعض دول أميركا اللاتينية في الحصول على التعليم.

وأضافت: "انتبهت الآن لأهمية تحفيز الأطفال منذ الصغر، نظراً لأنه لديهم قدرة كبيرة على التعلم، من الضروري أن تكون الأمهات حاضرات دوماً في حياة أبنائهن سواءً للعب أو لقراءة القصص".