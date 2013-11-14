فيديو.. صينية تحرق ابنها انتقاما من زوجها

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تجردت أم صينية تدعى شن دان، 40 عاماً من مشاعر الأمومة، حيث أنها أجبرت طفلها البلغ من العمر 4 سنوات على شرب كمية كبيرة من مادة البنزين، ثم أضرمت النار فيه انتقاماً من سوء معاملة والده لها، وطالت النار أجزاء من جسد الأب أيضاً.

وكانت دان تعاني قلة احترام زوجها زانغ كويشنغ "48 عاماً" لها، فقررت الانتقام منه، ولم تجد سوى الطفل المسكين لتفريغ حقدها فيه، فخططت للتخلص منه، وأحضرت لهذا الغرض عبوة بنزين، وأجبرته على الشرب منها، بحسب ما أوردت صحيفة دايلي ميل البريطانية.

وعندما حاول الزوج التدخل لإنقاذ الطفل، عمدت شن إلى سحب الطفل باتجاه موقد الغاز، وأفرغت عبوة البنزين على جسده الصغير، وأضرمت النار فيه، قبل أن ينجح الأب بإلقاء بطانية على طفله، وينقذه من الموت في اللحظات الأخيرة.

ونقل الطفل إلى المستشفى، وهو يعاني من حروق خطيرة، طالت أكثر من 35% من جسده، بالإضافة إلى حدوث أضرار كبيرة في صدره، نتيجة تناوله البنزين، في حين كانت الحروق التي أصيب بها والده أقل خطراً، وتركزت في يديه وساقيه ووجهه.

وألقت الشرطة القبض على الزوجة، ووجهت لها تهمة الشروع بقتل طفلها، الذي أكد الأطباء أنه لن يكون قادراً على النطق في المستقبل، بالإضافة إلى احتمال إصابته بفقدان للبصر يلازمه بقية حياته.