مشاركون في اجتماعات الناتو لـ"إرم نيوز": أمن العالم يتعرض لهزات

اختتمت اجتماعات وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العاصمة البلجيكية بروكسل، الأربعاء، بعد أن انعقدت في وقت حساس للغاية، حيث يعيش العالم في ظل تطورات متصاعدة، فمن الجبهة العسكرية المشتعلة في غزة، مرورًا بتصاعد الحرب الروسية الأوكرانية، وليس انتهاء بالحرب السودانية، فضلًا عن الكوارث البيئية، وكذلك مستقبل الشراكة بين الناتو ودول المنطقة.

وحضر مراسل "إرم نيوز" اجتماعات الناتو في بروكسل، وأجرى مجموعة لقاءات صحفية حصرية مع مسؤولين وإعلاميين ممن قدّموا رؤاهم حول دور هذه الاجتماعات في حل مشاكل المنطقة.

وقال داركو برادوفيش، مدير مركز التحليل الإستراتيجي في صربيا، إن "اجتماع الناتو حاليًّا في وقت دقيق، حيث يتعرض أمن العالم لبعض الهزات، كما أن الناتو يواجه تحديًا في إقامة هذا الاجتماع لكونه حليفًا لمنطقة اليورو الجغرافية 20".

وأضاف: "منطقة اليورو 20، تواجه تهديدات محتملة تأتي من زوايا مختلفة، مثل أزمة اللاجئين وسياسات الصين والتحديات الجيوسياسية، إضافة إلى الأزمات الأخرى كالجريمة المنظمة والتهديدات المختلفة التي قد تقوّض الديمقراطية كما الاتحاد الأوروبي كوحدة حرة متحدة".

وأكدت آسيا العتروس، رئيسة تحرير الشأن الدولي في جريدة الصباح التونسية، أن "هذا الاجتماع طغت عليه الأحداث الدموية في غزة والنتائج الكارثية والضحايا".

وشددت بالقول: "لا نبني أي نتائج في الهامش، ولكن هناك مؤشرات في المواقف ودعوات شديدة لإنهاء الصراع، تستوجب حلولًا سياسية دائمة، والوصول لمواقف جريئة وتفعيل القانون الدولي والشرعية الدولية".

فيما أوضحت أونزونغ لي، من تلفزيون يونام بكوريا الجنوبية، أن "هذا الاجتماع مهم بسبب وقوع حروب في مناطق عدة حول العالم كالشرق الأوسط وأوكرانيا، إضافة إلى خطورة نشوء النزاعات في كوريا الشمالية، لذا سيكون هذا الاجتماع، باعتقادي، هو الأهم من سابقاته في ظل الظروف الراهنة والتي جعلت من العالم بقعة أحداث ساخنة".