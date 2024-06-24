آلاف المقاتلين المدعومين من إيران يستعدون للتوجه إلى لبنان

انفجارٌ في السماء و أجزاءٌ من صاروخٍ تتساقط على المنازل .. رعب عاشه سكان قرية صينية بعد لحظات من إطلاق صاروخ فضائي

وبحسب صحيفة "إنديا توداي" فإن بقايا الصاروخ الذي يدعى "لونغ مارش 2 سي" كان يحمل قمرا صناعيا أطلقته الصين وفرنسا بشكل مشترك، سقطت بالقرب من منطقة سكنية بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل لحظة سقوط أجزاء من الصاروخ على منطقة مأهولة، مما أثار الذعر بين السكان الذين هرعوا للبحث عن أماكن للاختباء.

تأتي خطورة الموقف من استخدام الصاروخ لمزيج سام من المواد الكيميائية، ما أثار قلق السكان من مخاطر استنشاقها..

فيما أعلنت السلطات الصينية نجاح مهمة إطلاق القمر الصناعي المسمى "مراقب الأجسام الفضائية المتغيرة"

و يعتبر هذا القمر الأقوى على الإطلاق لدراسة أبعد انفجارات النجوم، ومن المتوقع أن يلعب دورًا هامًا في تقدم الاكتشافات الفلكية.