بايدن يشارك في الاعتصام وترامب له "بالمرصاد"

في جولة جديدة من المنافسة بين ترامب وبايدن قرر الأخير المشاركة في اعتصام نفذه عمال السيارات في مدينة ديترويت.. كأول رئيس أمريكي ينضم إلى صفوف العمال المضربين عن العمل في التاريخ الحديث للبلاد..

" معتمرًا قبعة نقابة عمال صناعة السيارات ورافعًا مكبر صوت ردد من خلاله عبارات تؤيد ضرورة رفع الأجور” تعبير بايدن عن دعمه لمطالب العمال جاء في الوقت الذي يطالبون فيه بزيادة الأجور بنسبة 40% في حين لم تقدم شركات السيارات الأمريكية جنرال موتورز وفورد وستيلانتس أكثر من 20% كزيادة..

بايدن سبق ترامب بخطوة أو بيوم واحد، فالرئيس السابق كان قد أعلن سابقًا أنه سيلقي خطابًا أمام عمال النقابات الأمر الذي دفعه إلى التعليق على زيارة منافسه الديمقراطي قائلًا : " عندما يمشي ببطء ليتظاهر بأنه في اعتصام، تذكروا أنه يريد أن يأخذ وظائفكم ويرسلها إلى الصين".