بعد 7 أكتوبر.. 64 % من الإسرائيليين باتوا يرفضون إقامة دولة فلسطينية

يبدو أن ما قبل السابع من أكتوبر ليس كبعده بالنسبة للإسرائيليين.. بعد أن أظهر استطلاع إسرائيلي حديث للرأي أن 64% منهم صوتوا ضد إقامة دولة فلسطينية..

بينما يلاحظ التقرير الذي حمل خلاصة نتائج الاستطلاع، أن قرابة ثلث الإسرائيليين المشاركين فيه كانوا يؤيدون إقامة دولة فلسطينية قبل هجوم السابع من أكتوبر، إلا أنهم تحوّلوا اليوم إلى "رافضين".

الاستطلاع الذي تناقلت وسائل إعلام عبرية نتائجه، أجراه مركز القدس للشؤون العامة، وهو أحد مراكز صناعة الفكر في إسرائيل

وجرى إعداده بهدف معرفة اتجاهات الإسرائيليين بشأن إقامة دولة فلسطينية محتملة، ضمن اتفاق سلام شامل في المنطقة.

وفيما تبين لفريق الاستطلاع اختلاف واضح بالنسب وفقاً للانتماءات السياسية والحزبية والدينية، والظروف الاقتصادية، ومستوى تعليم المشاركين فيه، إلا أنه أظهر إجماعاً من غالبية الإسرائيليين على معارضة إقامة "دولة فلسطينية"

يتقدّمهم المنتمون لتيار اليمين بنسبة 84%، وتتراجع النسبة بين المنتمين لتيار الوسط إلى 54%، فيما تتقلص أكثر بالنسبة لأتباع تيار اليسار، إلى 24% من الرافضين لإقامة دولة للشعب الفلسطيني.

فيما تتفاوت النسب تبعاً للفئة العمرية والتعليم الأكاديمي والتشدّد الديني..

حيث تراجعت نسبة التأييد بين البالغ عمرهم 60 عاماً إلى 32%، وارتفعت نسبة المعارضة بين جيل الشباب إلى 70%، أما العلمانيون فقد رفضوا إقامة دولة فلسطينية بواقع 54%، بينما تفوّق المتشددون دينياً (الحريديم) بنسبة 91%