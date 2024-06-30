خامنئي في اعتراف نادر: مقاتلونا موجودون في هذه الدول العربية

في اعتراف نادر وتصريح غير مسبوق وفي وقت تُدق فيه طبول الحرب بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل.. المرشد الإيراني علي خامنئي يُقر بوجود مقاتلين إيرانيين في بضع دول عربية من بينها لبنان.

الاعتراف هذا الذي جاء خلال لقائه مجموعة من المشاركين بما يسمى المؤتمر العالمي لشهداء دفاع جبهة المقاومة، أكد خلاله خامنئي ضرورة الالتفات الى الأخطار الخارجية بدلَ الخلافات على القضايا في الداخل الإيراني.

تصريحات مؤسس النظام الإيراني الخميني بوجود إشارات إلى مخاطر واحتمالات خارجية تهدد إيران، كانت حاضرة في كلام خامنئي الذي استند إليها لضرورة تعزيز "جبهة المقاومة الكبرى" على حد وصفه. وللحد من هذه المخاطر لا بدَّ من وجود مقاتلين للنظام الإيراني في الدول التي خططت لها اسرائيل وفي المقام الأول وجود المقاتلين في العراق وسوريا وإلى حد ما في لبنان.

الولايات المتحدة نالها نصيب من كلام خامنئي؛ إذ اتهمها بصناعة تنظيم داعش عبر تشكيل جماعة باسم الإسلام بدوافع دينية، كان مقاتلوها وفق قوله، ينادون "الله أكبر" في ساحة المعركة وجرحاهم يدخلون المستشفيات في إسرائيل.

تصريحات خامنئي جاءت في وقت تُدق فيه طبول الحرب بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل، في الوقت الذي تقود فيه إيران ما يسمى بـ"محور المقاومة" ويضم جماعات وميليشيات مسلحة في وسوريا والعراق واليمن ولبنان وعلى رأسها ميليشيا حزب الله.