هل يحسم سقوط أفدييفكا الحرب الأوكرانية الروسية؟

ضربة جديدة وانتكاسة موجعة للجيش الأوكراني تتصدر واجهة الأحداث في الحرب المشتعلة بين موسكو وكييف بعد انسحاب الجيش الاوكراني من مدينة أفدييفكا الاستراتيجية شرق البلاد تحت ضغط نقص العتاد والسلاح، فهل يحسم سقوط المدينة الاستراتيجية الحرب الأوكرانية الروسية؟

أفدييفكا المدينة التي كانت ذات يوم موطنًا لنحو 30 ألف شخص أصبحت الآن خرابا ويعد سقوطها أول مكسب كبير تحققه روسيا منذ مايو العام الماضي بعد صد الهجوم الأوكراني المضاد في الصيف والخريف، وسيطرتها على مدينة باخموت.

موسكو استغلت ازدياد الخسائر الأوكرانية بشكل ملحوظ لتكثف قصفها للمدينة سعياً منها لتحطيم الدفاعات الأوكرانية شديدة التحصين، وهذا ما حدث.. "سقوط أفديفكا".

الانسحاب من المدينة الاستراتيجية كان أول قرار رئيسي يتخذه القائد الأعلى الجديد للجيوش الأوكرانية أولكسندر سيرسكي بعد تعيينه في 8 شباط، مبررا ذلك بالرغبة في الحفاظ على حياة جنوده ما وضعه في مرمى الانتقادات الحادة والسخرية الكبيرة.

ما حدث في المدينة وفق محللين يدعو للقلق بتكرار سيناريو أخطاء الماضي لكييف وهي الصمود بعد أن أصبح من الواضح أن الأمل قد ضاع، واستهلاك الأفراد والأسلحة بلا داع، كما أن سقوط المدينة ينذر بإخفاقات أخرى للقوات الأوكرانية على خط المواجهة قد تحسم المعركة في ظل نقص الذخيرة.

سقوط المدينة جاء بالتزامن مع اقتراب مرور عامين على الحرب الروسية الاوكرانية وفي الوقت الذي تتعرض فيه القوات الأوكرانية لضغوط على طول خط المواجهة مع صفوفها المنهكة من نقص العتاد وهو النقص الذي تفاقم بسبب توقف حزمة تمويل أمريكية ضخمة، قد تساهم الى حد كبير بحسم مجريات المعارك على الأرض.

إلا أن خسارة المدينة الاستراتيجية بعد عامين من الحرب يعطي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي برر الانسحاب لحماية الأرواح حجة قوية لتقديم مساعدة عسكرية أكثر إلحاحًا للغرب، في الوقت الذي كان قد حذر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن أفديفكا معرضة لخطر السقوط في أيدي القوات الروسية بسبب نقص الذخيرة بعد أشهر من معارضة الكونجرس الجمهوري لحزمة المساعدات.

تعثر المساعدات الغربية إلى كييف ساهم بشكل مباشر في هذا الانسحاب الأوكراني، ما يعني أن الأوكرانيين مضطرون إلى تقنين الذخيرة وإدارة الروح المعنوية المنخفضة.. وقد لا يكون الانسحاب من أفدييفكا هو الانسحاب الوحيد الذي تفكر فيه كييف، في ظل هذا النقص الحاد.

سقوط المدينة الصناعية يشير وفق محللين إلى أن كييف أصبحت في نهاية المطاف أضعف في معركة الاستنزاف وذلك عندما تواجه خصما لا يرحم ويتمتع بموارد أكبر، كما أن المجتمع الأوكراني يعاني على نحو متزايد من إرهاق الحرب، فإن النكسات العسكرية، والتدهور الاقتصادي، وتدهور الظروف المعيشية، وحجم الخسائر في الأرواح بين القوات والمدنيين على حد سواء تجعل الحفاظ على المجهود الحربي عند المستويات الحالية أكثر صعوبة أيضًا، خاصة إذا كان الهدف لا يزال هو استعادة جميع الأراضي التي احتلتها روسيا منذ عام 2014.