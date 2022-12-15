أسود الأطلس.. "ارفعوا رؤوسكم فأنتم أبطال المونديال"

ارفعوا رؤوسكم فأنتم أبطال المونديال.. صحيح أن المنتخب المغربي خسر مباراة الدور نصف النهائي أمام بطل العالم، لكن مكاسبه كانت أكبر بكثير مما خسره.

أسود الأطلس كتبوا أسمائهم بحروف من ذهب في سجلات التاريخ الذي سيحكي للأجيال قصة خمسة وعشرين محارباً يقودهم الركراكي، رسموا خارطة جديدة لكرة القدم بانتصاراتٍ مذهلة، وجعلوا أعظم المنتخبات الأوروبية تنحني أمامهم.

فما من عاشق للكرة إلا وصفق لحكيمي ورفاقه على ما قدموه من مستوى فاق كل الأحلام والتوقعات، ونال احترام الصغير قبل الكبير، والفرصة ما تزال سانحة أمام المغرب للفوز بالمركز الثالث في مواجهة تتكرر أمام كرواتيا.