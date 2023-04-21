قتلى وسرقات وأزمات.. الوجه الآخر لمعارك السودان

مع تصاعد حدة الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، يبقى المدنيون في السودان الأكثر تضررا وسط أوضاع إنسانية صعبة وتدهور أمني خطير.

أيام من الصراع كانت كفيلة بحصد أرواح المئات وتشريد الآلاف وإلحاق الدمار والخراب، ناهيك عن شح إمدادات الغذاء وانقطاع الكهرباء وانعدام مياه الشرب في كثير من الأحياء.

مشاهد صادمة لعمليات نهب وسلب طالت أسواقا تجارية في ظل إغلاق شبه كامل للمحال، وارتفاع جنوني للأسعار فاقم من حالة الرعب والهلع التي يعيشها السودانيون.

وستبقى صور الجثث الملقاة على جوانب الطرقات وحطام الآليات العسكرية المتفحمة والمباني المقصوفة عالقة في الأذهان.

ورغم إعلان هدن إنسانية، إلا أنه سرعان ما تتعالى أصوات الرصاص والقذائف معلنة وأد تلك الهدن الهشة، وسط اتهامات متبادلة بين طرفي النزاع بهذا الانتهاك.

هكذا وجد السودانيون أنفسهم في خضم أزمة لم تكن في الحسبان، ولسان حالهم يقول "وطننا لا يستحق هذا الدمار".