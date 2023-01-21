عالم دين شيشاني يبرر القتال في أوكرانيا ويهاجم بابا الفاتيكان

"بابا الفاتيكان أباح زواج المثليين ونحن ندافع عن قوانين إلهية في أوكرانيا".. بهذه الكلمات، أشعل الشيشاني ماغوميد خيتانيف الذي وصفه رمضان قديروف بعالم الدين، حماس الجنود على جبهة القتال في أوكرانيا، مبررا القتال ضدها.

"خيتانيف" خاطب الجنود، موجهًا سهام هجومه إلى بابا الفاتيكان، معتبراً أن الله وملائكته ينصرونهم في مواجهة الأوكران؛ بسبب ما أسماه بـ"الرجس" الذي نشرته الفئة الحاكمة بالبلاد.

زعيم الشيشان رمضان قديروف، نشر الخطبة عبر حسابه على تلغرام، في رد فعل متوقع.

لكن المفاجأة أن المذيع الروسي فلاديمير سولوفييف المقرب من بوتين، كان يقف بجانب خيتانيف وهو يهاجم البابا، كما عرض الخطبة عبر برنامج له.