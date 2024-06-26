الآباء الصغار .. رحلة طفولية شاقة بسوق العمل المصري

وجدوا أنفسهم أمام مسؤولية كبيرة ألقتها الحياة على عاتقهم، في الوقت الذي كان من المفترض أن يلعبوا مع أقرانهم من الأطفال..

وفاة الأب أو فقر الحال، اضطرهم ليحلوا مكانه في العمل، وتأمين احتياجات أسرهم ليكونوا "الآباء الصغار" الذين تخلّوا عن طفولتهم ليدخلوا معترك سوق العمل وتحدياته بسنٍّ صغيرة، وهو أمر يضعهم موضع تقدير، إلا أنه يهضم حقوقهم ويخالف القوانين والمعايير المجتمعية.

الدراسات أكدت على أن مليون و600 ألف طفل مصري عامل يتواجدون بسوق العمل حيث الورش الصناعية والحرفية التي تتيح لهم الفرصة لبدء رحلة العمل بعمر صغير في القرى والمناطق النائية بمحافظات مصرية مختلفة وفق ظروف قسرية لإعالة الأسرة أو المساهمة في نفقاتها.