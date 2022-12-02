احتجاجات "نادرة" في الصين ورعب بسبب "ورقة بيضاء"

أسلوب غريب اتبعه المحتجون في الصين مؤخراً ضد قرارات السلطة بفرض قيودٍ جديدة لمكافحة كورونا، والتي سميت سياسة صفر كوفيد.

فبدلا من الأساليب التقليدية برفع اللافتات المناهضة وترديد الشعارات، رفع المحتجون الورقة البيضاء لتكون طريقة للتظاهر ضد القانون دون خرقه.. فقانون الأمن القومي الصيني الجديد منع الاحتجاج على إجراءات كورونا.

لكن احتجاجات الورقة البيضاء انتشرت بشكلٍ هائل على وسائل التواصل، خاصةً منصتي "تيك توك" و"وايبو"، مما جعل الحكومة الصينية تبذل جهوداً متضافرة لمحو مقاطع وصورالأوراق البيضاء من وسائل التواصل. فيما أشارت بعض الأخبار إلى أن الصين أوقفت بيع الأوراق البيضاء من مقاس A4 كليا.