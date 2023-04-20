"سابقة خطيرة".. كتيبة تابعة لقوات النخبة الإسرائيلية تعلن "تمردها"

واقعة غير اعتيادية شهدها الجيش الإسرائيلي بعد "تمرد" العشرات من مقاتلي لواء النخبة "غولاني" احتجاجًا على عزل قائد سريتهم.

حالة من السخط والغضب سادت بين مقاتلي الكتيبة "51" الذين ألقوا أسلحتهم خلال تدريبات في قاعدة "تساليم" في النقب وغادروا بشكل كامل إلى منازلهم بعد استبدال قائدهم المباشر، بحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

صحيفة "يديعوت أحرونوت" كشفت أن قائد اللواء "يفتاح نوركين" قام بإجراء محادثات مع المقاتلين لإقناعهم بالعودة إلى المعسكر.

واعتبر الجيش الإسرائيلي ما حصل "واقعة خطيرة لا تتفق مع قيم الجيش وما هو متوقع من جنوده"، موضحًا أن القائد تم عزله بسبب "التناقض" في أدائه الحالي وليس بسبب أخلاقي أو مهني.