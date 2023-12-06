فصل معقد في الحرب.. ما مصير الهجوم الإسرائيلي على جنوب غزة؟

المعارك في جنوب قطاع غزة تشكل فصلًا دمويًا معقدًا في الحرب الحالية بين إسرائيل وحماس، إذ تتصاعد حدة العنف والتوتر يومًا بعد يوم.

الاعتراف الإسرائيلي بشراسة المعارك يلقي الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه القوات الإسرائيلية، والثمنِ الباهظ والخسائرِ المقلقة لقادة تل أبيب.. بينما أكدت حماس تكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة في الجنوب.

كل المعطيات تظهر تصاعداً كبيراً في حدة القتال.. فماذا تحمل معركة جنوب القطاع ؟

لأسباب كثيرة قد تكون المعارك في جنوب القطاع أشد ضراوة من سابقاتها، خاصة مع تكدس النازحين الهاربين من جحيم الشمال، والذين يقدر عددهم بنحو 1.8 مليون نازح..

في المقابل، فإن الجيش الإسرائيلي رغم تفريغه مناطق الشمال، على حد زعمه، من مقاتلي حماس ومعظم السكان.. تظل شكوك حول نجاح هذه المهمة، مع استمرار الهجمات وتدمير آليات عسكرية إسرائيلية، إضافةً لاستمرار قدرة حماس على قصفها العمق الإسرائيلي، وهذا يكذب الرواية الإسرائيلية ويجعل الوضع أكثر تعقيدًا..

في الوقت نفسه، يتوقع مراقبون أن يواجه الجيش الإسرائيلي في جنوب القطاع ألوية أقوى من حركة حماس، وهي الألوية التي لم تشارك بعد في القتال.. ويتساءل كثيرون عما إذا كانت المعارك في جنوب قطاع غزة ستكون نقطة تحول في هذا الصراع الذي تجاوز عمره الشهرين..

خبراء الحرب يتوقعون أن تقوم خطة الاجتياح الإسرائيلي على الانتشار في الجنوب والفصل بين ألوية حماس، والتحرك على الأرض مع مواجهة تحديات الأنفاق والهجمات المباغتة..

ولكن الواقع أن أسلوب القتال الذي تعتمده حماس منذ بداية الحرب يقوم على أن تقاتل كل مجموعة بشكل منفرد والاعتماد على الأنفاق للتحرك وتنفيذ هجمات مباشرة.. بينما تمتلك عتاداً ضخماً داخل الأنفاق يجعلها تستمر طويلاً.

استراتيجية حماس في استدراج الجيش الإسرائيلي إلى عشرات المعارك الصغيرة في البيئة المناسبة لها فاجأت الجيش الإسرائيلي، وأبقت عنصر المفاجأة يربك القادة في مطبخ العمليات الإسرائيلي..

وبينما يرى مراقبون أن الحرب ستكون طويلةً وقاسية.. تكمن المأساة الكبرى في وضع المدنيين المكدسين في مدن الجنوب، الذي كان ملاذاً للفارين من ويلات الحرب في الشمال.