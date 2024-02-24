خانته وطلّقته.. فطالبها باسترجاع كليته أو ثمنها

الخيانةُ الزوجية فعلٌ منبوذ ومُستنكر على المستويين الإنساني والاجتماعي أياً كان فاعلها، لكن الواقع أن هناك فرقاً بين أن تأتي من الزوج أو الزوجة.. بحسب خبراء، يؤكدون أنه علمياً وطبياً عندما تأتي من الزوج فهي غالباً تعود إلى حاجة الذَّكر لتعدد العلاقات فيما يُعرفُ بالـ "نزوة".. أما عندما تأتي من المرأة فهي قرارٌ نهائي بطيِّ صفحته من حياتها.

الطبيب ريتشارد باتيستا لم يُسلّم بتلك الحقيقة بل حاول تغييرها حتى النفس الأخير.

متمسكاً بزوجته التي تبرع لها بكليته، ظناً منه أن ذلك سيساعد على إصلاح زواجهما.

لكن جرت الرياح عكس سفينته، وبعد أقل من عامين على إنقاذه حياتها بدأت الخوضَ في علاقات خارج إطار الزوجية.. وكان ذلك أصعب ما تعرّض له الطبيب المُحبّ لتطلب الطلاق بعد 4 سنوات من تبرعه بكليته لها..

قصة طلاقهما التي استمرت 4 سنوات أيضاً تصدرت العناوين، ورغم تعاطفهم مع الطبيب، رجح الخبراء عدم موافقة المحاكم على مطالبته بالكلية أو التعويض الكبير.

"فمن غير القانوني أن يتم استبدال العضو بأي شيء ذي قيمة. إنها كليتها الآن، واستئصالها يعني أنها ستضطر إلى إجراء غسيل الكلى وإلا سيقتلها ذلك" بحسب عالم الأخلاقيات الطبية روبرت فيتش.

وفي نهاية المطاف، رفضت المحكمة العليا في مقاطعة ناسو طلب الطبيب.. وجاء في الحكم: "إن جهود المدعى عليه لمتابعة وانتزاع تعويض نقدي لا تتعارض مع التقادم القانوني فحسب، بل قد تعرض المدعى عليه للملاحقة الجنائية".