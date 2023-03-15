الفنانة التونسية زهرة زروقي تتطلع للعالمية بالرسم على الماء

تتطلع الفنانة التشكيلية التونسية زهرة زروقي إلى نشر "فن الإيبرو" أو "الرسم على الماء" في العالم، رغم الصعوبات التي تواجه مسيرتها.

وزهرة زروقي فنانة تشكيلية وباحثة متخصصة في فن الرسم فوق الماء، حاصلة على درجة الماجستير من مركز الدراسات والأبحاث والتاريخ والثقافة بإسطنبول، وأجرت عدة دراسات تجريبية لفن "الإيبرو"، الذي يعد محدود الانتشار في تونس والعالم العربي.

ويُعتبر فن الرسم فوق الماء قديما يعود إلى أكثر من ألف سنة، جذوره من آسيا ثم انتقل عبر إيران وصولا إلى الدولة العثمانية.

وأشارت زروقي لـ"إرم نيوز"، إلى أن هناك تسويقا للأعمال التي تنتجها ضمن هذا الصنف من الفن، موضحة أنّها تعمل في المجال منذ 2010 وتعمل على تطويره.

وتعدّ زروقي رائدة لهذا الفن، حيث بدأ الفنانون التشكيليون يعرفون هذا الفن من خلالها، وساعدها الإعلام على نشر ثقافة فن الإيبرو في المجتمعات العربية وحققت عدّة نجاحات في هذا الباب.