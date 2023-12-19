بحيرات اللاذقية الخلابة في وضع مأساوي

هذه البقعة من الأرض المفعمة بسحر الطبيعة الخلابة.. تمتزج فيها زرقة المياه في بحيراتها مع خضرة الغابات التي تكسو جبالها.. إنها بلدة مشقيتا وهذه بحيراتها السبع في ريف مدينة اللاذقية السورية.

يشهد سكان المنطقة انخفاضًا دراماتيكيًّا في منسوب البحيرات، وكأنها تعيش أزمة مائية خطيرة.

هذا الانخفاض الكبير في منسوب المياه يرتبط بدرجة كبيرة بتغير المناخ والاحتباس الحراري.. مع انقطاع الأمطار وانتشار الحرائق بشكل متسارع.

تراكمت الأسباب لتؤدي إلى تراجع هائل في الهطولات المطرية؛ ما يدق ناقوس الخطر في مناطق المناخ المتوسطي، خاصةً في الساحل السوري.

صيد الأسماك والنزهات النهرية، من أكثر الحالات تأثرًا بانخفاض منسوب السدود والبحيرات، إذ يروي الصيادون معاناتهم الكبيرة بما يتعلق بندرة الأسماك وفقدانها.

يشكو المزارعون كذلك من الحرائق التي أحالت مواسم الزيتون إلى رماد وخسارات لا تعد ولا تحصى.

تقول الدراسات المتعلقة بعلم البحيرات السطحية إن 56% من التراجع في مياه البحيرات الطبيعية يعود إلى الاحتباس الحراري والاستهلاك البشري.

ويعتقد علماء المناخ أن القادم لا يشي بالتفاؤل في ظل التغيرات المتسارعة.. ليبرز نداء الطبيعة لاتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على البيئة ومواردها.