الحرب النفسية.. سلاح سحري التأثير منخفض التكلفة

عندما تصبح الكلمة أقوى من قنبلة.. والصورة أكثرَ وقعاً من سلاحٍ ذرّي!

نتحدّث هنا عن "الحرب النفسية" السلاح الأمضى والأشدّ فتكاً بتأثيره السحري منخفضِ التكلفة!

والذي تخوض حماس منافسةً شرسة مع الجانب الإسرائيلي لتفعيله بالطاقة القصوى، بالتوازي مع الحرب الدائرةِ بينهما..

بحسب خبراء في الشأن العسكري، فإن سلاح الحرب النفسية هو الوحيد الذي يضمن لحماس نوعاً من "توازن الرعب" مع العدو.

ورَغم التفوق الإسرائيلي من حيث الإمكانات التي تضمن لها أداءً ممنهجاً ومدروساً، إلا أنه كان من السهل على حماس دبُّ الرّعب في صفوف عدوها، وإلحاق هزيمة نفسية بجنودٍ ما زالوا يتهيبون التوغل البري، وهو ما تعززه دعايةٌ تتوعدهم بما "لم يختبروه" سابقًا.

بينما تحاول إسرائيل عبر قصف واسع النطاق على القطاع المحاصر "ترميم" نفسيات جنودها، وترهيب الطرف المقابل، وبالتوازي تكثّف قصفاً من نوع آخر عبر دعايتها المتكررة، في تحميل العدو مسؤولية كل فعل يُنظر إليه دوليًّا على أنه "جريمة حرب"، ومن ذلك اللعبُ على مصطلح "الدّروع البشرية" واتهامُ الفصائل الفلسطينية بـ "استخدام المدنيينَ" دروعًا، وبالتالي إلصاقُ المسؤولية بها عن مقتلهم، وليس بالجيش الذي كان يقصف أماكنَ "يختبئ" فيها أفرادُ تلك التنظيمات.

وأوضحُ مثالٍ راهنٍ على ذلك هو قصفُ الجيش الإسرائيلي مُستشفى الأهلي المعمداني، واتهامه حركة الجهاد الإسلامي بالمسؤولية عن ذلك.

ولا يقتصر اهتمام الجانب الإسرائيلي بالحرب النفسية على أوقات الحروب، بل يُجنّد له فريقًا من علماء نفس وخبراء تسويق، وباحثين في الدراسات العربية، إضافة إلى طاقم استخبارات إسرائيلي يشرف على صناعة المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذين يعملون "بشكل مكثف ومنهجي لإحداث تأثيرات نفسية لدى الجمهور المتلقي، والذي قد يكون من الفلسطينيين أو الإسرائيليين على حد سواء، بهدف توجيههِ في اتجاه ربما كان يُعارضه، وصناعةِ رأيٍ عامٍ موافقٍ للقضية المطروحة"، بحسب ما جاء في صحيفة "هآرتس" العبرية.

ومن ذلك حساباتٌ مُعلنة كحساب "إسرائيل تتكلم بالعربية"، وحساباتِ المتحدثِ باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

إلا أن لها حساباتٍ ومواقعَ أكثرَ تأثيرًا، وهي تلك التي تستخدمُ صفحاتٍ مزورة بأسماء شخصياتٍ أو مؤسساتٍ عربيةٍ معروفة، وهو ما تحدثت عنه صحفٌ إسرائيليةٌ بينها "هآرتس"، التي أكدت أن إسرائيل "لا تتوانى" عن تجنيد حتى جمهورها بالسماح له باستخدام حسابات وهمية سبق وأنشأتها لهذا الغرض، بهدف "منع إمكانية أن يُنسب تأثيرها للجيش الإسرائيلي نفسه، وبذلك تظهر الحملة كأنها أصيلةٌ ونابعةٌ من الجمهور"