لماذا ترفض مصر استقبال اللاجئين من غزة؟

لماذا ترفض مصر استقبال أهالي غزة؟.. تساؤل طرحته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير لها.

الصحيفة سلطت الضوء في تقريرها على الأسباب التي تمنع مصر من استقبال عشرات الآلاف من سكان غزة، مشيرة إلى أن الاهتمام العالمي تركز مؤخرا على معبر رفح الحدودي وهو السبيل الوحيد العملي للخروج من القطاع المكتظ بالسكان.

القاهرة تشعر وفق التقرير بالقلق من التداعيات السياسية والمخاطر الأمنية، عازمة على منع نزوح اللاجئين إلى مصر، ومحذرة من أن ذلك قد يكون بمثابة المسمار في نعش "الحلم الفلسطيني بإقامة دولة".

الصحيفة أوضحت أن الحكومة المصرية تشعر بالقلق إزاء الأمن في منطقة سيناء وتريد تجنب أن ينظر إليها على أنها متواطئة في حملة يمكن أن تجبر الفلسطينيين على الخروج من غزة إلى الأبد.

محللون قالوا للصحيفة إنه بالنسبة لمصر فإن التدفق الهائل للاجئين الفلسطينيين سيشكل مخاطر سياسية وأمنية كبيرة، فالرأي العام المصري متعاطف بشدة مع القضية الفلسطينية، وهي قضية تتمتع بقدرة كبيرة على إشعال الغضب العام في البلاد.

وزير الخارجية المصري السابق محمد العرابي، الذي يشغل الآن منصب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية قال إن الحديث عن دفع الفلسطينيين إلى سيناء كحل أكثر ديمومة أمر "غير مقبول"، مضيفا أن الحديث عن سيناء كوطن بديل سيكون نهاية القضية الفلسطينية.

بالإضافة لذلك أشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح أيضا أن يكون هاجس الأمن في أذهان السلطات المصرية، حيث سيكون من الصعب منع مقاتلي حماس من التسلل إلى مصر بين مجموعات اللاجئين، كما أن السلطات المصرية تخشى أيضا من عبور الأسلحة مما قد يؤدي لتأجيج التشدد في سيناء.