مخاوف دولية من إحياء حرب غزة للحركات الإرهابية‎

مخاوف دولية من إمكانية أن يشكل هجوم حماس على إسرائيل ورد الفعل العسكري الإسرائيلي، فرصة لإحياء الحركات المتشددة. بحسب تقرير لمجلة "فورين أفيرز" حذرت فيه من أن الحملة الإسرائيلية المطولة في قطاع غزة، والتي تودي بحياة الآلاف من المسلمين الفلسطينيين، يمكن أن تعمق مشاعر الاستياء التي سعت جماعات مثل "داعش" إلى استغلالها.

وفي تحليل لها سلطت المجلة الضوء على محاولة إسرئيل المقاربة بين حركة حماس والجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة، إلا أنها شددت على أهمية إدراك أن "حماس" وتلك الجماعات على خلاف أيديولوجي عميق، حيث أعلن "داعش" في بداية ظهوره تكفير حركة "حماس"، وامتنع عن الإشادة بهجوم 7 أكتوبر.

في المقابل، احتفل تنظيم "القاعدة"، منافس "داعش" بالتفوق في "الجهاد العالمي"، وفقاً لوصف المجلة، ودعا إلى توسيع المعركة، على الرغم من أن لدى القاعدة "تاريخًا في توبيخ حماس بسبب اختلافاتهما الأيديولوجية".

واعتبرت المجلة أن تلك الاختلافات الأيديولوجية ستحد من مدى قدرة المتشددين على اغتنام هذه اللحظة لإعادة تنشيط حركتهم.