يحيى السنوار.. حرب "خاصة" مع إسرائيل

قُصف منزله مرارا، وحاصرت إسرائيل أماكن تواجده في مناسبات كثيرة، هددته بأنها قادمة وبأن إلقاء القبض عليه مسألة وقت ليس إلا، لا يخلو حوار لمتحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إلا ويأتي باسم السنوار في الأمثلة وغيرها. من قضى 24 عاما في سجون إسرائيل، يفقد الإسرائيليون رشدهم مذ خرج، حيث حرب إسرائيل مع حماس في كفة، ومع السنوار في كفة أخرى.

يسكن أدمغتهم إعلاما وصحفا، ويتصدر اسمه أية عملية هدنة في غزة، كان على رأس الأسماء التي فكرت إسرائيل بعرض خروجهم بأمان خارج القطاع مقابل جميع الرهائن، حتى في حفلات الإسرائيليين فهو حاضر على الأنغام العربية.

هو تحت الأرض في مدينة خان يونس، هيئة البث الإسرائيلية حسمت الموضوع قبل أيام مؤكدة أن الفرقة 98 في الجيش تستكمل عمليات البحث عن فوهات الأنفاق للوصول إليه، وها نحن اليوم أمام اكتشاف إسرائيلي جديد يقول إن إسرائيل دمرت منزلا للسنوار وشبكة أنفاق تحته شمال القطاع، حيث يجري مقاتلو وحدة "يهالوم" الهندسية الخاصة تحليلاً شاملاً في المكان، مستعينين بوسائل تكنولوجية حديثة، بعد أن اكتشفوا فتحة نفق إستراتيجي في قبو الشقة.

شمالا جنوبا، فوق الأرض أو تحتها، إسرائيل والسنوار، قصة بحث تثبت الأيام صعوبة اكتمالها، مع اكتشافات إسرائيلية يومية لكل ما يخص هذه الشخصية، لكن بعيدا عنها، حتى إن بعض التكهنات كان حذاء، قالت صحفية إسرائيلية إنه ليحيى السنوار.