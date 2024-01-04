هز أمريكا بفضائحه.. من هو جيفري إبستين؟

غرق في هوسه بالقاصرات، وجر بهذا أسماء بحجم دول وقادة رأي وسياسيين ورجال أعمال، سنوات من سهرات الصخب وليالي الفضائح التي ارتكبها أمريكي. قصتنا هنا في جزيرة "ليتل سانت جيمس" المطلة على البحر الكاريبي، أو فيما عُرف لاحقا بجزيرة الآثام، فمن جيفري إبستين وما قصته؟.

مليونير عُرف بعلاقاته مع المشاهير والساسة ورؤوس الأموال والنجوم وغيرهم، من مواليد عام 1953، ولد في نيويورك لأب يعمل في الحدائق ولم يكمل تعليمه الجامعي، مكنته قدراته في الرياضيات من الحصول على وظيفة مدرس، وقد عرض عليه أيس غرينبيرغ، والد أحد طلبته العمل لديه في مؤسسته المالية "بير ستيرنز" ومن هنا كانت رحلة الأموال التي لا تأكلها النيران.

أسس إبستين عام 1982 شركته الخاصة المتخصصة في مجال إدارة الاستثمارات وبفضل ما يمتلك من كاريزما وذكاء نجح في جذب كبار الأغنياء حول العالم، ويقال إنه لم يكن يقبل بأقل من مليار دولار كي يستثمرها لأي شخص يرغب في توظيف ماله لديه، مع فائض المال هذا بدأت مسيرة فضائح جيفري، عبر حفلات وسهرات، كان يحييها برفقة كبار الشخصيات وأصحاب المناصب الرفيعة الذين حضروا موائده العامرة في الجزيرة الفاخرة تارة، أو في مساكن خاصة في نيويورك تارة أخرى.

بيل كلينتون، دونالد ترامب، والممثل الأمريكي الشهير كيفن سبيسي، حتى عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينغ، وقائمة فيها أكثر من 150 شخصا ارتبطت أسماؤهم بهذه الفضائح التي شهدت عليها سهرات الملياردير الأمريكي، الذي قُبض عليه لأول مرة عام 2005 بعد اتهامه بدفع أموال لفتاة تبلغ من العمر 14 عامًا مقابل ممارسة الجنس ليُسجن أشهرا فقط ويخرج، بينما كانت محاكمته الفعلية عام 2008 وسُجن على إثرها بتهمة الاتجار بالجنس إلى الوقت الذي عُثر عليه عام 2019 منتحرا في زنزانته.

بمبالغ زهيدة تتراوح بين 200 إلى 300 دولار، استغل إبستين القاصرات بدفع هذه الأموال، ومثل هذه الأرقام لمن يؤمن له ليلة مع هذه أو تلك من الفتيات، ومن الطبقات الفقيرة والأسر المفككة، حيث من الصعب إحصاء عدد الفتيات اللاتي شاركن في شبكة الاتجار بالجنس هذه، والتي كان يديرها إبستين بالتعاون مع شريكته غيلين ماكسويل، التي تقضي عقوبة السجن لمدة عشرين عاما.

وبعد سنوات على قضية قد تهز الرأي العام العالمي عند الكشف عن تفاصيل المتورطين فيها، ينتظر العالم تأكيد وثائق محكمة نيويورك الفيدرالية بتورط أسماء كبيرة بهذه الجريمة من عدمه، لاسيما وأن القائمة شملت أسماء تهز آذان سامعيها، كرئيسين سابقين لأمريكا، والأمير البريطاني أندرو، وعديد الشخصيات الأخرى من نجوم بعيدا عن السياسة كمايكل جاكسون ونعومي كامبل وغيرهما.