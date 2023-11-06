فاتورة أولية لتكلفة الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة

مع استمرار اسرائيل حربها في غزة.. تساؤلات عدة تطرح بشأن التكلفة الاقتصادية لهذه الحرب على تل أبيب.

صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية أوضحت نقلا عن أرقام أولية لوزارة المالية أن "تكلفة" الحرب التي تخوضها إسرائيل أمام حركة حماس في قطاع غزة، ستبلغ ما يصل إلى 200 مليار شيقل أي ما يعادل 51 مليار دولار أمريكي.

وتقديد التكاليف يعادل 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ويستند إلى احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهرا مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو الحوثيين باليمن، وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط، إلى العمل قريبا".

نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع، التي تصل إلى نحو مليار شيقل يوميا أي ما يعادل قرابة الـ254 مليون دولار أميركي".

وستتراوح تكلفة الخسائر في الإيرادات وفق الصحيفة بين 10 الى 15 مليار دولار إلى جانب ما يقرب من 4.3 مليار دولار ستتكبدها إسرائيل على شكل تعويضات للشركات وقرابة الـ 4 مليارات دولار لإعادة التأهيل.