هل تنجح وساطة بايدن في التطبيع بين السعودية وإسرائيل؟

تشهد الاتصالات الأمريكية المكوكية للتوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية اهتماما كبيرا من قبل دوائر صنع القرار الإسرائيلية والدولية.

الإعلام الإسرائيلي يتابع هذا الملف بشكل حثيث؛ بهدف إطلاع الرأي العام على آخر المستجدات بشأن الاتصالات التي تديرها إدارة بايدن، والتي تُعد بمثابة الوسيط الرئيس في اتفاقيات السلام التي أبرمتها إسرائيل مع دول عربية.

مراقبون ومحللون إسرائيليون يعتقدون أن تل أبيب على أعتاب التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي مع الرياض، وهذا ما أكده رئيس الوزراء الإسرائيلي في زيارته الأخيرة إلى نيويورك، خلال خطابه على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن التوصل إلى السلام مع السعودية "سيخلق شرق أوسط جديدا، وسيفتح المجال أمام السلام في عموم المنطقة".

ويبدو أن تل أبيب تبذل جهودا كبيرة للتوصل إلى اتفاق التطبيع على مدى الأشهر الماضية من خلال إرسال مبعوثين ومسؤولين إسرائيليين إلى أمريكا؛ للتباحث مع إدارة بايدن بهذا الخصوص.

صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلا عن سياسيين إسرائيليين، قالت إن اتفاق السلام أصبح وشيكًا، لكن عقبات وتحديات كثيرة تواجه الاتفاق من عدة نواحٍ:

فعلى المستوى الداخلي الإسرائيلي، تُشير التحليلات والتقديرات التي يُجريها عدد من الكتاب والصحفيين الاسرائيليين إلى أن المأزق الذي يواجه نتنياهو في التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية هو الائتلاف اليميني الذي يفرض سطوته على الحكومة الإسرائيلية، والذي يعارض أي اتفاق تطبيع مع السعودية مقابل تقديم تنازلات حقيقية وجوهرية للفلسطينيين.

أما على المستوى السعودي، فقد أشارت التقارير الصحفية الإسرائيلية والأمريكية إلى أن السعودية تشترط للتوصل إلى اتفاق تطبيع مع إسرائيل تقديم تنازلات إسرائيلية واضحة وملموسة للفلسطينيين.

وفيما يتعلق بالجانب الأمريكي، فقد أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بأن البيت الأبيض يبذل جهودًا كبيرةً في محاولة التوصل إلى صفقة شاملة مع السعودية في الأشهر المقبلة، قبل أن تتصدر الانتخابات الرئاسية جدول أعمال الرئيس بايدن.

وأضاف الموقع أن البيت الأبيض أوضحَ للحكومة الإسرائيلية أنه سيتعين عليها الموافقة على تقديم تنازلات كبيرة وملموسة للفلسطينيين كجزء من الصفقة.