فرنسا تطرد طالبة سريلانكية بحجة عدم الاندماج

بحجة "عدم الاندماج المجتمعي"، السلطات الفرنسية تصدر أمراً بترحيل طالبة في المرحلة الثانوية.

شنايا فرناندو ذات الـ 18، قدمت مع عائلتها من سريلانكا قبل 4 أعوام لتدرس في مدينة بوردو، هرباً من تهديدات بالقتل بسبب معارضة والدها السياسية لمسؤول منتخب، بحسب صحيفة "لو باريزيان".

لتُفاجأ بقرار يقضي بمغادرتها البلاد، بعد رفض إصدار تصريح إقامة لها، وإعطائها مهلة تقارب الشهر.

ولم تكن شنايا الوحيدةَ التي صُدمت بالقرار، بل اعتبره كثيرون مجحفا بحقها وعائلتها، التي تخلّت عن كل شيء في بلدها لحماية طفلتها، ومن بينهم ساندرين نيبوت، المعلمة في مدرسة ماجيندي، والتي قالت إن "شنايا" التحقت بالمدرسة منذ 2020، وهي الآن في عامها الأخير وتتحدث الفرنسية بطلاقة، مؤكدة أنها طالبة جادة ومهتمة للغاية.

بينما عبر أصدقاؤها عن تضامنهم بعريضة عبر الإنترنت، جمعوا خلالها ما يزيد على 1000 توقيع لدعمها ومعارضة طردها، فيما استأنف والدها قرار الترحيل، من خلال محامٍ، بانتظار الإجراءات القانونية.