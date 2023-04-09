زيلينسكي "يغازل" المسلمين خلال إفطار رمضاني

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "يغازل" المسلمين أثناء مشاركته مأدبة إفطار رمضانية، ويثير تفاعلا على منصات التواصل.

من داخل أحد مساجد العاصمة كييف، أبدى زيلينسكي امتنانه لجميع المسلمين الذين "يتوقون إلى السلام في العالم".

وبعد تكريمه عددا من العسكريين المسلمين، أعرب زيلينسكي عن سعادته بهذه المشاركة معلنا أن أوكرانيا ستبدأ تقليدا سنويا جديدا لاستضافة إفطار رمضاني.

واستغل الرئيس الأوكراني هذه المناسبة لتوجيه انتقاد لموسكو على "قمعها" للتتار المسلمين في القرم، متعهدا في الوقت نفسه باستعادة شبه الجزيرة من روسيا، حسب تعبيره.