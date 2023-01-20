"الشيطان القاتل" يرعب السودانيين

"الآيس"...

مخدر خطير ينتشر في السودان لاسيما في الخرطوم وشرق البلاد، يثير مخاوف مجتمعية، استدعت إطلاق حملة أمنية لمطاردة المروجين.

يحذر مختصون من أن "الآيس" خطير جدا، حيث أن الحبة الواحدة منه تسبب الإدمان، وقد يؤدي إلى الوفاة.

ناشطون أطلقوا حملة على مواقع التواصل تطالب بمحاربة "الآيس"، خاصة في ظل مخاوف وصوله حتى إلى المراهقين.

و"الآيس" يتكون من مادة الميثامفيتامين ويعمل كمنشط للجهاز العصبي ويظهر على شكل صخور بلورية صغيرة كريستالية اللون، ويسبب تأثيرا إدمانيا قويا.