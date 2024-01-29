أحداث السابع من أكتوبر تدرس للطلبة الأردنيين.. جاء ذلك في الإصدار الجديد لكتاب "التربية الوطنية المدنية" للصف العاشر في الأردن، إذ تضمن الكتاب فقرة تتحدث عن ما حصل يوم السابع من أكتوبر.

وورد في نص الكتاب أن تجاهل إسرائيل لقرارات مجلس الأمن الدولي المتكررة، ورفضها الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، واضطهادها للشعب العربي الفلسطيني وارتكاب المجازر بحقه يوما بعد يوم، والاعتداء على المسجد الأقصى، أمر دفع حركة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إلى اقتحام المستعمرات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع بتاريخ السابع من أكتوبر ، وأسر أعداد من المستوطنين والجنود الإسرائيليين، ما أثار ردة فعل عنيفة لدى اسرائيل تمثلت بهجوم تدميري شامل على قطاع غزة، أسفر عن عشرات الألوف من الشهداء والجرحى، وتدمير البنية التحتية، بما في ذلك المدارس، والمساجد، والكنائس، والمستشفيات، والمساكن المدنية.

عضو المركز الوطني لتطوير المناهج الأردنية الدكتور إبراهيم بدران قال إن إضافة أحداث السابع من أكتوبر ضمن المناهج الأردنية لا تشكل أي عقبة وتأتي في سياق الحديث عن تطور القضية الفلسطينية، وهي منسجمة مع تفكير الوزارة والمركز الأعلى للمناهج والدولة الأردنية.

كما أوضح بدران أن النسخة الجديدة من المنهاج ستوزع على الطلبة من الصف العاشر خلال الفصل الدراسي الثاني من السنة الدراسية الحالية.