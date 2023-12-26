"إسرائيل تقتل رهائنها".. مطالب بالتحقيق حول تطبيق بروتوكول هانيبال

"الإسرائيلي الميت أفضل من الإسرائيلي الأسير"، هذا هو لب بروتوكول هانيبال، الذي يعود لإثارة الجدل مجددًا في إسرائيل، بعد تكشّف معلومات غير مسبوقة عن عملية السابع من أكتوبر.

زعيمة حزب "العمل" الإسرائيلي السابقة شيلي يحيموفيتش، طالبت بفتح تحقيق حول تطبيق الجيش الإسرائيلي للبروتوكول، الذي يصفه معارضوه هناك بـ"الوحشي"، خلال اقتحام عناصر من حماس لمستوطنات غلاف غزة.

تحقيق استقصائي مطول أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وثق مقتل 12 رهينة في قصف دبابة إسرائيلية لمنزل في مستوطنة "بئيري"، الحدودية مع غزة يوم السابع من أكتوبر، وذلك بعد أن تولى الجنرال باراك حيرام مسؤولية جهود استعادة السيطرة على المستوطنة والمنطقة المحيطة بها، بعد أن اقتحمها مسلحو حماس.

وفي مشهد نادر رصدته كاميرات أمنية إسرائيلية، ظهرت دبابة في المستوطنة، أمام أحد المنازل، الذي كان يوجد به عدد من مسلحي حماس، ومعهم 14 رهينة إسرائيلية. وتنقل نيويورك تايمز، قول الجنرال حيرام وقتذاك لقائد الدبابة: "لقد انتهت المفاوضات.. اقتحام حتى لو كان ذلك على حساب سقوط ضحايا من المدنيين، ثم أطلقت الدبابة قذيفتين باتجاه المنزل، لتقتل 12 من الرهائن.

ناشطون إسرائيليون تحدثوا لوسائل إعلام عبرية، عن وجود حملة تضييق عنيفة، لمنع أي تحقيق عن واقعة مستوطنة بئيري"، وبطلها الجنرال حيرام، في الوقت الذي لم تعترف فيه إسرائيل رسميًّا بتطبيق بروتوكول هانيبال في البلدات الإسرائيلية بغلاف غزة.

البروتوكول الذي يعد أحد إجراءات الجيش الإسرائيلي لمنع أسر جنوده، حتى لو كان ذلك بقتلهم، تشير المعلومات إلى أنه صيغ في 1986، وظل سريًّا حتى تم اعتماده في العام 2006، ثم أعلن عن إلغائه في العام 2016، وسط حملة انتقادات ضارية. ورغم اختلاف الروايات حول أسباب التسمية، فإن أكثرها شهرة، هو نسبه إلى قائد قرطاج التاريخي "حنبعل برقا" الذي اختار تسميم نفسه بدلًا من الوقوع أسيرًا في أيدي الرومان.

الجيش الإسرائيلي لجأ إلى تطبيق البروتوكول بضع مرات، ومن أبرزها في العام 2000 عندما أسر حزب الله 3 جنود إسرائيليين في منطقة مزارع شبعا، كما لم ينجح اللجوء للبروتوكول عندما وقع الجندي جلعاد شاليط في الأسر عام 2006، حيث نقل إلى غزة، إذ تمت مبادلته في صفقة كبيرة..

فهل عاد الجيش الإسرائيلي إلى تطبيق بروتوكول هانيبال، متحديًا عائلات الرهائن ومعارضة قطاع كبير من جنوده؟