قائد فاغنر يهاجم بسخرية وزير الدفاع الروسي شويغو

قائد فاغنر المثير للجدل يفغيني بريغوزين يضرب من جديد برأس الهرم في وزارة الدفاع الروسية سيرغي شويغو.

بريغوزين قال في تصريحٍ نُشر في قناته على تيلغرام إنه لن يعلق على تصريحات شويغو وتقديراته للخسائر الأوكرانية، مردفاً "لم أره في الميدان بباخموت يوماً"، في إشارة إلى أن شويغو "ينظّر" فقط.

كما اعتبر أن "مصطلح التطهير والتنظيف الذي تستخدمه وزارة الدفاع مع حوالي 20 ألف جندي ما زالوا في باخموت لن يحدث بحلول الصباح".

وأردف ساخراً مرة ثانية من تصريحات وزير الدفاع الروسي بقوله "إلا إذا كان المقصود بالتنظيف هو ترتيب الزي الرسمي واجتياح الشوارع الخاوية".

أتت تعليقات بريغوزين بعد أن شدد شويغو بوقت سابق على أن السيطرة على باخموت أساسية لشن مزيد من الهجمات الروسية في عمق منطقة دونيتسك.